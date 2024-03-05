Стоимость биткоина превысила $68 тыс.

Стоимость биткоина по состоянию на 02:08 мск во время торговой сессии выросла на 8,18% — до $68,284 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 02:13 мск биткоин ускорил рост и находился на уровне $68,484 (+8,50%). В последний раз стоимость биткоина находилась на отметке в $68 тыс. 10 ноября 2021 года.

28 февраля стоимость биткоина во время торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс. В начале февраля издание Blockwoks сообщало, что крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.