Премьер-министр Польши требует санкций на ввоз продовольствия из России

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Вильнюсе заявил о планах страны добиваться от Еврокомиссии (ЕК) введения рестрикций на ввоз продовольственной продукции и сельхозтоваров из России и Белоруссии. Соответствующей информацией он поделился после переговоров с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните, передает ТАСС.

Туск подчеркнул, что 4 марта после возвращения в Варшаву он обратится к маршалу Сейма Шимону Холовне. Премьер намерен попросить маршала о том, чтобы тот передал в ЕК соответствующее предложение.

Ранее Туск указал на «дестабилизацию» польского рынка из-за продуктов, которые идут из России и Белоруссии.

Также до этого премьер-министр Польши сообщил о планах государства добиваться включения топлива для атомных электростанций в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.