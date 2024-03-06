Курс евро опустился ниже 98 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля. Об этом следует из данных Московской биржи.

В 11:40 по московскому времени евро преодолел отметку в 98 рублей и продолжил падение, достигнув 97,946 рублей за 1 единицу европейской валюты.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 6 марта, составляет 98,9366 рубля, а доллара – 91,1604 рубля.

Ранее курс европейской валюты опускался ниже 99 рублей. На следующий день евро вновь торговался ниже, достигая 98,62 рублей в моменте.

В тот же день курс американской валюты опускался ниже 91 рубля. Это происходило впервые с 12 февраля.