Эксперты объяснили, как ЕС сможет получать газ России после 2024 года

Продление договора транзита российского газа через территорию Украины в Европу после 2024 года маловероятно с учетом политической ситуации, но страны ЕС все равно смогут продолжить покупать газ из РФ за счет аукционов с бронированием мощностей и переноса точки сдачи газа. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Наиболее вероятным на данный момент представляется следующий сценарий. Европейские покупатели подписывают дополнительное соглашение к контрактам, в рамках которых оформляется перенос точки сдачи газа на российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа". Оператор газотранспортной системы Украины проводит аукционы, на которые приходят европейские компании и бронируют мощности для прокачки российского газа", - считает эксперт "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Оператор украинской ГТС может проводить аукционы, в ходе которых поставщики ресурса бронируют мощности газотранспортной системы на определенные промежутки времени, а Киев еще в 2019 году требовал перейти на нее для прокачки российского газа в ЕС, говорит Фролов. Одной из сложностей перехода на аукционную систему является необходимость получить согласие России, но прямые переговоры сейчас представляются проблематичными, добавляет эксперт.

При этом поставщиком газа может выступать не только "Газпром", но и компания из Европы, которая купит газ у российской стороны на границе и дальше будет взаимодействовать с украинским оператором самостоятельно, заявили эксперты в разговоре с ТАСС. Однако данная схема потребует внесения изменений в контракты на поставку газа для смены точки сдачи топлива из России, что в данный момент может стать "достаточно сложным с политической точки зрения мероприятием" и вряд ли может произойти, замечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.

Тем не менее такой сценарий вполне возможен, считает Фролов.

"В контрактах с европейскими покупателями прописана точка сдачи газа, на которой право собственности переходит от "Газпрома" к новому владельцу. Таковой, например, является крупный газотранспортный узел Баумгартен (Австрия). Соответственно, для того чтобы европейские компании могли прокачивать свой газ через ГТС Украины, необходимо провести переговоры о переносе точки сдачи. Это не представляется чем-то невозможным в текущих условиях. Сами переговоры могут проходить в непубличном режиме и без громких объявлений", - говорит он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения с Россией о транзите газа через Украину. Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года и предусматривает прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Однако поставки через Украину идут в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора.

Кто пострадает от прекращения транзита газа РФ?

Если транзит российского через Украину все же остановится, то сложнее всего это будут переживать Словакия (ей придется получать газ из соседних Австрии, Чехии и Венгрии, что в случае возможного дефицита газа выглядит рискованной схемой) и Австрия (в 2023 году доля российского газа в австрийском импорте составила 65%), отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Поэтому эти страны могут продолжить импортировать российский газ через Украину, используя аукционы с бронированием мощностей. Альтернативой газу РФ для Австрии является импорт через Германию и Италию.

"Италия могла бы получать газ в виде СПГ и из Северной Африки, а представители Венгрии заявили, что рассчитывают на "Турецкий поток". Напомним, что у "Газпрома" есть техническая возможность в случае необходимости в короткие сроки нарастить мощность одной из веток "Турецкого потока" на 2-4 млрд кубометров в год", - подчеркнул эксперт.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщило со ссылкой на документы Еврокомиссии, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию, которые Еврокомиссия намерена снабжать преимущественно с помощью сжиженного природного газа через Германию, Австрию или Италию.

Могут ли стороны продлить договор транзита?

В Киеве неоднократно заявляли, что не намерены продлевать договоренности о транзите российского газа, но накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что власти Украины готовы продолжать транзит газа из РФ по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. По его словам, европейские страны могли бы выступить либо консорциумом, либо транзитерами уже своего газа. Шмыгаль при этом добавил, что Киев сам вести переговоры об этом с Москвой не собирается, но готов говорить с европейскими странами.

"Я бы отметил эволюцию позиции официальных лиц Украины. Стадия отрицания уходит в прошлое. Теперь они заявляют, что если страны Европы к ним обратятся, то транзит может продолжаться. Ну а форма может обсуждаться. В значительной мере она тоже будет зависеть от стран получателей газа", - отметил Гривач, добавив, что найти приемлемую формулу для продолжения транзита можно при наличии политической воли и рационального подхода со стороны Запада.

Однако с учетом текущих политических реалий вероятность продления контракта близка к нулю, считают эксперты. В связи с этим нельзя исключать вероятность остановки транзита ни сейчас, ни с 1 января 2025 года, заключают они.