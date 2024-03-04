Назван способ сдерживания тарифной нагрузки на гарантирующих поставщиков

Добиться оптимизации тарифной нагрузки и привлечения инвестиций в электросетевой комплекс позволит включение в сетевые тарифы долгов обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

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Как отмечается, сейчас в тарифах сетевых компаний на передачу электроэнергии не учитываются расходы сетевых компаний на создание резерва по сомнительным долгам, а также на списание просроченной и безнадежной задолженности гарантирующих поставщиков, в том числе находящихся в процедуре банкротства.

ФАС выступает за включение в тарифы на передачу долгов гарантирующих поставщиков, находящихся в процедуре банкротства. Ведомство отметило, что, согласно разработанному службой проекту, подтвержденные затраты могут быть включены в «закрытый» перечень расходов на амортизацию. Это позволит исключить эти расходы при формировании необходимой валовой выручки на последующий период и сдержать тарифную нагрузку, отметили в ФАС.

Там также отметили, что разработанные изменения направлены на привлечение инвестиций в электросетевой комплекс. Акт применяется ко всем территориальным сетевым организациям, добавили в ведомстве.