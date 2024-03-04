На Украине назвали условие для продолжения транзита газа из России

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — цитирует его ТАСС.