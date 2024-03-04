На Украине назвали условие для продолжения транзита газа из России

На Украине заявили о готовности продолжить транзит газа из России
Украина готова продолжить транзит газа из России после 2024 года, если будет такой запрос со стороны Европы, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, при этом в Киеве вести переговоры по этой теме с Москвой не собираются.
Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.