Эксперт спрогнозировал нехватку зерна в ЮАР

"Кукуруза является главным продуктом питания для большинства населения ЮАР, - отметил он в эфире радиостанции SABC. - Если урожай кукурузы окажется по объему меньше внутреннего спроса, то мы увидим значительный рост цен на зерновые".

"Если в ближайшее время не пройдет дождей, то ущерб зерновым будет значительным и экспорт зерна из ЮАР прекратится", - сказал он.

На минувшей неделе правительственный комитет по оценке урожая ЮАР сообщил, что в текущем аграрном году (2023-2024 годы) урожай кукурузы будет в стране на 12,6% меньше, чем в предыдущем. По его прогнозу, сбор кукурузы в нынешнем году составит 14,36 млн тонн по сравнению с 16,43 млн в минувшем. При этом, согласно прогнозам специалистов, урожай сои сократится в текущем аграрном году на 22% по сравнению с предыдущим. Данные по пшенице пока не были опубликованы.