Китаю запретят покупку нефти из стратегических запасов США

Китаю будет запрещено покупать нефть из стратегических запасов США в соответствии с положением, включённым в закон о государственном финансировании. Об этом пишет Bloomberg.

Белый дом заявил, что по закону Министерство энергетики обязано продавать нефть из стратегического нефтяного резерва на конкурентном аукционе тому, кто предложит самую высокую цену, независимо от того, является ли участник торгов иностранной компанией.

В 2017 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа продавала нефть PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co.

Отмечается, что республиканцы пытались запретить продажу нефти из стратегического нефтяного резерва Китаю после того, как почти 1 млн баррелей, высвобожденных из нефтяного резерва в 2022 году, был продан Unipec America Inc., дочерней компании китайской Sinopec Corp., базирующейся в Хьюстоне.