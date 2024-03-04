Стоимость биткоина превысила $65 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 5,41%, до $65 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 11:27 мск.

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По состоянию на 11:41 мск биткойн ускорил рост до $65,243 (+5,9%).

В последний раз стоимость биткойна превышала отметку в $65 тыс. 15 ноября 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.