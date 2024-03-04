Стоимость биткоина превысила $65 тысяч

Стоимость биткойна росла до $65 тыс. впервые с 15 ноября 2021 года
Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 5,41%, до $65 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 11:27 мск.
По состоянию на 11:41 мск биткойн ускорил рост до $65,243 (+5,9%).
В последний раз стоимость биткойна превышала отметку в $65 тыс. 15 ноября 2021 года.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".