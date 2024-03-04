СМИ выяснили, когда ЕК представит способы использования активов РФ

В скором времени Еврокомиссией будет представлено формальное предложение использования замороженных активов России. Об этом сообщает Euractiv.

ЕК планирует озвучить способы через две недели, уточняет портал. По словам европейского дипломата, непредвиденную прибыль от замороженных активов России направят на восстановление Украины.

По словам источников, формальное предложение будет исходить от исполнительной ветви власти Евросоюза.

Портал приводит слова глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявившей в конце февраля о том, что текущий период является наиболее подходящим для начала работы над использованием доходов от замороженных активов РФ. Она отметила, что это необходимо для закупки на них оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).