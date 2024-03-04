Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум, переступив порог в 3289 пунктов
Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:45 мск 4 марта достиг значения почти в 3289,5 пунктов. По сравнению с закрытие рынка 1 марта индекс вырос на 0,7%. В последний раз на этих уровнях он был в феврале 2022 года, следует из данных биржевых торгов. Индекс РТС вырос до почти 1134 пунктов (+1% к закрытию пятницы).
Растут бумаги «Яндекса» (3,6%), OZON (почти 3%), «Аэрофлота» (2,2%), РУСАЛ (1,6%) и Сургутнефтегаза (1,5%). Снижаются – бумаги «Детского мира», «Глобалтранса», «префы» «Транснефти».
«Индекс Мосбиржи подошел максимально близко к верхней границе (3300 пунктов) широкого боковика, который сформировался еще осенью прошлого года. Есть вероятность, что в этот раз получится пройти вверх рубеж 3300 пунктов, который не поддавался полгода», — пишут аналитики «БКС Мир Инвестици» в своем утреннем обзоре.
Потенциальным катализатором может стать ослабление национальной валюты, а также рост акций тяжеловесов — Сбербанка и «Лукойла». Восстановление цен на нефть на мировом рынке будет служить дополнительной поддержкой российскому рынку, отмечают эксперты.
Аналитики Промсвязьбанка считают, что Индекс мосбиржи может достигнуть отметки 3300 пунктов в самое ближайшее время. При этом возможность закрепления на данных уровнях, по мнению экспертов, низкая из-за высокой ставки.
Индекс Мосбиржи на прошлой неделе показал рост на 4% и полностью восстановился от просадки предыдущей недели, напоминают аналитики «Цифра брокера». Индекс завершил торги в пятницу на максимуме с октября прошлого года, достигнув значения 3270 пунктов.
«С технической точки зрения индекс МосБиржи подобрался к верхней границе бокового диапазона (3290 п.), выступающего сопротивлением, поэтому нельзя исключать снижения индекса к нижней границе диапазона (3000 пунктов)», — обращают внимание эксперты.