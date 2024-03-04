Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:45 мск 4 марта достиг значения почти в 3289,5 пунктов. По сравнению с закрытие рынка 1 марта индекс вырос на 0,7%. В последний раз на этих уровнях он был в феврале 2022 года, следует из данных биржевых торгов. Индекс РТС вырос до почти 1134 пунктов (+1% к закрытию пятницы).

«Индекс Мосбиржи подошел максимально близко к верхней границе (3300 пунктов) широкого боковика, который сформировался еще осенью прошлого года. Есть вероятность, что в этот раз получится пройти вверх рубеж 3300 пунктов, который не поддавался полгода», — пишут аналитики «БКС Мир Инвестици» в своем утреннем обзоре.

Потенциальным катализатором может стать ослабление национальной валюты, а также рост акций тяжеловесов — Сбербанка и «Лукойла». Восстановление цен на нефть на мировом рынке будет служить дополнительной поддержкой российскому рынку, отмечают эксперты.

Аналитики Промсвязьбанка считают, что Индекс мосбиржи может достигнуть отметки 3300 пунктов в самое ближайшее время. При этом возможность закрепления на данных уровнях, по мнению экспертов, низкая из-за высокой ставки.

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе показал рост на 4% и полностью восстановился от просадки предыдущей недели, напоминают аналитики «Цифра брокера». Индекс завершил торги в пятницу на максимуме с октября прошлого года, достигнув значения 3270 пунктов.