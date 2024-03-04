США остались крупнейшим поставщиком СПГ в Европу

США в 2023 году вновь стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с почти половиной общего объема импорта СПГ ЕС, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Европу.

"Прошлый год стал третьим годом подряд, в течение которого Соединенные Штаты поставляли в Европу больше СПГ, чем любая другая страна: 27%, или 2,4 млрд куб. футов в сутки, от общего объема европейского импорта СПГ в 2021 году; 44% (6,5 млрд куб. футов в сутки) в 2022 году; и 48% (7,1 млрд куб. футов в сутки) в 2023 году", - отмечается в отчете.

Катар и Россия остались вторым и третьим по величине поставщиками СПГ в Европу в 2023 году. Катар поставил 14% (2 млрд куб. футов в сутки), а Россия - 13% (1,8 млрд куб. футов в сутки). В совокупности США, Катар и Россия обеспечили три четверти европейского импорта СПГ в 2022 и 2023 годах.

Мощности регазификации СПГ в Европе в 2024 году увеличатся до 29,3 млрд куб. футов в сутки, что более чем на треть выше показателя 2021 года. Больше всех в Европе мощности приема СПГ наращивает Германия - плюс 1,8 млрд куб. футов в сутки в 2023 году и планирует добавить еще 1,6 млрд куб. футов в сутки в 2024 году. Кроме того, в 2024 году Минэнерго США ожидает, что Бельгия, Греция, Польша, Нидерланды и Кипр добавят в общей сложности еще 1,8 млрд куб. футов новых мощностей в сутки.