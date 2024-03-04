Запад возобновляет работу урановых шахт

Увеличение стоимости ядерного топлива привело к тому, что США возобновляют работу на ранее законсервированных урановых шахтах. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, производство восстанавливается на урановых шахтах в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта, которые были остановлены из-за резкого уменьшения цен на топливо после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году и заявлений Германии и Японии о планах по поэтапному отказу от ядерных реакторов.

Однако сейчас все больше стран ориентируется на атомную энергетику для снижения объемов вредных выбросов в атмосферу, а это ведет к росту цен на ядерное топливо.

«И это дает некогда убыточным урановым предприятиям шанс восполнить дефицит поставок», - отмечается в статье.

По прогнозам Международного агентства по атомной энергии, спрос на уран к 2040 году может вырасти до 100 тыс. тонн, что означает необходимость наращивания добычи и переработки топлива почти вдвое.

В декабре прошлого года палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт низкообогащенного урана из РФ. Запрет продлится до 2040 года. При этом проект закона предусматривает, что министр энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга может отменить данный запрет. Это произойдет, если поставок урана не хватит или если импорт будет отвечать национальным интересам США.