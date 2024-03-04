Торги на бирже в Токио закрылись на историческом максимуме

Первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись на самой высокой точке за всю историю существования площадки.

Как свидетельствуют данные торгов, к закрытию дневной сессии ключевой для Токийской фондовой биржи индекс Nikkei вышел на отметку в 40 109,23 пункта, прибавив 0,5% и установив исторический максимум. Nikkei также впервые в своей истории пробил отметку в 40 тыс. пунктов.

Аналитики отмечают, что главным фактором роста остается подъем на американских торговых площадках, в особенности у компаний, связанных с полупроводниками. На этом фоне на Токийской фондовой бирже также растут котировки компаний из этого сектора, таких как Tokyo Electron и Advantes, акции которых в ходе торгового дня прибавили 2,29% и 3,57%, соответственно.