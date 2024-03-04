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Глава МИД Венгрии Сийярто планирует посетить ПМЭФ-2024 в июне

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует посетить ПМЭФ-2024.

Глава МИД Венгрии планирует посетить ПМЭФ-2024
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду», — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье.

Ранее посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым подтвердил, что арабская страна станет гостем ПМЭФ в 2024 году.

ПМЭФ-2024 пройдёт 5-8 июня в Санкт-Петербурге.

Экономика
Антон Кобяков
Петер Сийярто
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