Конгресс достиг договоренностей по бюджету США

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября.

Об этом говорится в письменном заявлении лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера, опубликованном в воскресенье.

"Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу", - отметил он.

Шумер констатировал, что 8 марта может приостановиться работа некоторых федеральных структур (шатдаун) из-за прекращения финансирования. По его словам, в ближайшие дни "Палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат" согласованные обеими партиями документы.

"Когда мы получим законопроекты, Сенату снова потребуется двухпартийное сотрудничество, чтобы принять их до крайнего срока, [который наступит] в пятницу, и избежать шатдауна", - добавил Шумер.