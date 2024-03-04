Мексика не подавала заявку на присоединение к БРИКС , но внимательно наблюдает за развитием объединения. Об этом говорится в сообщении МИД республики, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Х.

"Мексика не просила о вступлении в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием объединения из-за экономического веса входящих в него государств и двусторонних отношений, которые наша страна поддерживает с его членами", - отметили в министерстве.

Таким образом в мексиканском МИД прокомментировали появившиеся в некоторых СМИ утверждения о том, что страна намерена присоединиться к БРИКС уже в текущем году.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.