Глава управления Суэцкого канала назвал его незаменимым

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа назвал его незаменимым. Заявление Рабии на на Международной конференции по теме морского транспорта и логистики (Marlog) в Александрии было опубликовано на странице управления в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Идеальной замены Суэцкому каналу нет, и международные морские перевозчики уже сообщили, что готовы возобновить взаимодействие с нами, как только кризис в регионе будет урегулирован», — заявил управляющий каналом, комментируя риски для судоходства из-за атак хуситов на суда в Красном море.

До этого трафик через Суэцкий канал снизился на 60% из-за напряженности в Красном море.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.