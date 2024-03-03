Россия приняла решение сократить добычу нефти

Россия сократит добычу нефти и экспорт во втором квартале 2024 года на 471 тысячу баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС. https://tass.ru/ekonomika/20142389

«Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки во втором квартале 2024 года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что сокращение добычи будет скоординировано с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.

В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки.

В мае добычу снизят на 400 тыс. б/с, экспорт — 71 тыс. б/с.

В июне произойдет снижение на 471 тыс. б/с.

По словам Новака, Россия в дальнейшем планирует «постепенно восстановить дополнительные объемы сокращений добычи нефти и экспорта» в рамках ОПЕК+. Подобные меры будут приниматься в зависимости от рыночных условий.

В апреле 2023 года Россия уже объявляла о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Оно продлится до конца декабря 2024 года. Нынешнее сокращение дополняет прошлогоднее.