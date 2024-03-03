Кнайсль оценила эффективность антироссийских санкций

Кнайсль: западные санкции против России не дали эффекта
Односторонние ограничительные меры Запада в отношении России не дали эффекта, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она добавила, что в государстве все работает, общество продолжает функционировать, пишет ТАСС.
По данным агентства, Кнайсль рассказала о действии санкций в ходе лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«В 2022 году были введены беспрецедентные санкции против России — 17 тыс. санкций. Евросоюз ввел недавно 13-й пакет санкций», — напомнила экс-глава МИД Австрии.
Вместе с тем, заметила она, иностранцы, приезжающие в Россию видят, что в стране все гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа. Кнайсль констатировала, что искусственный потолок цен на нефть также не сработал.
Напомним, что западные эксперты неоднократно заявляли об обратном эффекте санкций. По их мнению, от введения рестрикций выиграли Россия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Азербайджан и понесли убытки практически все страны коллективного Запада.