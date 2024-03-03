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Кнайсль: западные санкции против России не дали эффекта

Односторонние ограничительные меры Запада в отношении России не дали эффекта, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она добавила, что в государстве все работает, общество продолжает функционировать, пишет ТАСС.

Кнайсль оценила эффективность антироссийских санкций
© РИА Новости

По данным агентства, Кнайсль рассказала о действии санкций в ходе лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«В 2022 году были введены беспрецедентные санкции против России — 17 тыс. санкций. Евросоюз ввел недавно 13-й пакет санкций», — напомнила экс-глава МИД Австрии.

Вместе с тем, заметила она, иностранцы, приезжающие в Россию видят, что в стране все гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа. Кнайсль констатировала, что искусственный потолок цен на нефть также не сработал.

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Напомним, что западные эксперты неоднократно заявляли об обратном эффекте санкций. По их мнению, от введения рестрикций выиграли Россия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Азербайджан и понесли убытки практически все страны коллективного Запада.

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