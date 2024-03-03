Экономист рассказал о втором «китайском шоке» в мировой экономике

Новый китайский шок породит сам Запад, сталкивающийся со сложностями. При этом очередной экономический подъем КНР будет отличаться: продукция станет качественнее и дороже. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщает «Абзац».

«Второй «китайский шок» вполне реален, учитывая устойчивые темпы роста КНР и увеличение производства товаров, но с некоторыми оговорками», – заявил Беляев.

По его словам, значительная часть продукции будет поглощаться внутри КНР и других региональных государств, экономика которых растет.

Во время первой волны Китай демпинговал и производил простые товары невысокого качества. Сейчас китайцы занялись капиталоёмкими отраслями: они производят автомобили, станки и другую продукцию. При этом она становится качественнее и уже не такой дешёвой.

Беляев не исключает, что из-за давления Китая западная экономика столкнётся со сложностями. Однако вина будет лежать на странах Запада, власти которых начали ставить политику выше рыночных отношений, невзирая на ущерб собственной экономике.