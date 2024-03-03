Экономист рассказал о втором «китайском шоке» в мировой экономике
Новый китайский шок породит сам Запад, сталкивающийся со сложностями. При этом очередной экономический подъем КНР будет отличаться: продукция станет качественнее и дороже. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сообщает «Абзац».
«Второй «китайский шок» вполне реален, учитывая устойчивые темпы роста КНР и увеличение производства товаров, но с некоторыми оговорками», – заявил Беляев.
По его словам, значительная часть продукции будет поглощаться внутри КНР и других региональных государств, экономика которых растет.
Во время первой волны Китай демпинговал и производил простые товары невысокого качества. Сейчас китайцы занялись капиталоёмкими отраслями: они производят автомобили, станки и другую продукцию. При этом она становится качественнее и уже не такой дешёвой.
Беляев не исключает, что из-за давления Китая западная экономика столкнётся со сложностями. Однако вина будет лежать на странах Запада, власти которых начали ставить политику выше рыночных отношений, невзирая на ущерб собственной экономике.
Ранее Китай резко нарастил импорт оборудования для производства чипов на фоне вероятного ужесточения ограничений США и Европы.