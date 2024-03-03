Bloomberg призвал готовиться к шоколадному кризису

Шоколад в магазинах всего мира резко подорожает. На полках появятся плитки меньшего размера или вообще без какао в составе. Таковы последствия рекордного роста цен на какао, сообщает Bloomberg.

Проблемы с какао возникли после плохой погоды и болезней сельскохозяйственных культур, опустошивших урожаи в Западной Африке.

«За год стоимость бобов выросла более чем вдвое, и в ближайшее время шансов на передышку, похоже, не будет. Крупнейший производитель шоколада Barry Callebaut на этой неделе предупредил, что острая нехватка какао сохранится и в следующем сезоне», — отмечает агентство.

Существует еще одна проблема. С конца этого года ЕС начнет требовать от компаний доказательств того, что все какао, импортируемое на континент, не способствовало вырубке лесов там, где оно было выращено. Подобное отслеживание — непростая задача для сложной цепочки поставок, особенно в таких местах, как Африка. При этом из Брюсселя ранее уже звучали угрозы запретить импорт какао из Ганы и других стран.

Эксперты уверены, что производители или поднимут цены или начнут продвигать продукты с меньшим количеством какао. Кроме того, шоколад могут заменить ореховым и пальмовым маслом, карамелью.

По данным сентябрьского опроса, проведенного компанией NIQ, потребители, скорее всего, сократят потребление шоколада и конфет, если «сладкая инфляция» продолжится.