Посол России оценил ситуацию с платежами в Турцию

Для решения возникшей в начале 2024 года проблемы с платежными переводами между Россией и Турцией ведется активная работа, но перебои «во многом сохраняются», рассказал Алексей Ерхов .

Главной задачей в этой сфере дипломат назвал стремление сохранить «более или менее штатное функционирование системы расчетов» между российским и турецким бизнесом. Согласно его оценке, сейчас ситуация с ними различается в зависимости от секторов экономики.

«Есть секторы, где ситуация получше, есть, где потяжелей. Какие-то переводы где-то еще "застревают", что называется, "в пути", какие-то проходят, как сообщают нам партнеры», — сказал Ерхов, призвавший российские компании, «терпящие убытки от сложившегося положения», сообщать о каждом таком случае торгпредству РФ в Турции ради принятия мер.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. Как выяснилось, причиной произошедшего стало давление со стороны США, грозящих вторичными санкциями финансовым организациям, которые «поддерживают военные усилия России». Месяц спустя стало известно о частичном возобновлении переводов. В то же время, как пишут «Ведомости», сроки оплаты и проведения трансакций из России в Турцию и Китай сейчас увеличились из-за необходимости проводить финансовые операции через третьи страны.