Названа сумма, требующаяся на исполнение послания президента

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручения суммарно на 17 триллионов рублей. Данную сумму до 2030 года потратят на ЖКХ, социальную сферу и инфраструктуру. Об этом сообщает РИА Новости, приводя собственные расчеты.

Больше всего средств уйдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 4,5 триллиона рублей.

На социальную сферу потратят примерно 3,3 триллиона рублей. Наиболее крупной статьей расходов станет материнский капитал: продление программы до 2030 года обойдется в 2,3 триллиона.

Поддержка «семейной ипотеки» оценивается в 500 миллиардов рублей. Еще 350 миллиардов получат семьи на погашение части кредита при рождении третьего ребенка.

Примерно 100 миллиардов рублей планируется выделить на программу социальных контрактов для малоимущих и безработных.

Не менее 75 миллиардов рублей власти вложат в программу семейной поддержки в регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Дополнительно будет направлено порядка 32 миллиардов рублей на экологичное отопление жилищ на Севере и Дальнем Востоке.

1,5 миллиарда рублей в 2024 году, а затем еще 4,5 миллиарда рублей пойдет на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин.

В ближайшие шесть лет 1 триллион будет выделен на строительство и ремонт больниц, а еще по 400 миллиардов на капремонт детских садов и школ и строительство студгородков.

На экономическое развитие дополнительно будет направлено 1,2 триллиона рублей. На поддержку науки — 2,3 триллиона рублей.