ЕС пояснил, почему в 13-й пакет антироссийских санкций не попал российский газ
13-й пакет антироссийских санкций Европейского союза не затронул российский газ, поскольку лидеры стран ЕС не смогли договориться по этому вопросу.
«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время пресс-конференции в Баку.
По ее словам, «санкции должны посылать четкий сигнал тем, кто их заслуживает, и наносить урон тем, против кого они направлены, а не тем, кто их вводит», пишет МК.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что вторичные санкции раздражают страны Запада.