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ЕС пояснил, почему  в 13-й пакет антироссийских санкций не попал российский газ

13-й пакет антироссийских санкций Европейского союза не затронул российский газ, поскольку лидеры стран ЕС не смогли договориться по этому вопросу.

ЕС пояснил, почему в 13-й пакет антироссийских санкций не попал российский газ
© ТАСС

«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время пресс-конференции в Баку.

По ее словам, «санкции должны посылать четкий сигнал тем, кто их заслуживает, и наносить урон тем, против кого они направлены, а не тем, кто их вводит», пишет МК.

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что вторичные санкции раздражают страны Запада.

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