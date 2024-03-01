Эксперты спрогнозировали курс доллара на март 2024 года

Эксперты рассказали о том, какой курс доллара стоит ожидать в марте 2024 года. Об этом сообщает проект «Сноб».

По мнению аналитиков, на курс доллара по прежнему влияет несколько факторов — цены на нефть, налоги, соотношение экспорта и импорта, а также решения Центрального банка. Однако эксперты сошлись во мнении, что в ближайший месяц никаких радикальных изменений в курсе доллара не предвидится.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета при правительстве России Елена Корнилова считает, что курс доллара в марте не превысит показатель в 92 рубля. Немного более оптимистичный прогноз озвучил основатель Финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. По его мнению, доллар будет держаться на уровне около 90 рублей, а при благоприятных условиях может упасть до 89. С этой оценкой согласен и замдиректора департамента развития бизнеса «Свой Банк» Вадим Шамин. По его оценке, доллар останется в диапазоне 88–94 рубля.

При этом эксперты считают, что укрепить рубль могут квартальные налоговые выплаты, ожидаемые в конце марта. Кроме того, перебои с поставками нефти по водам Красного моря из-за конфликта в секторе Газа также приводят к удорожанию топлива, что влечет за собой ослабление западных валют. Также на российскую валюты продолжает влиять высокая ключевая ставка и сокращение профицита торгового баланса с текущем счетом страны.