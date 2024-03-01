Турция и Болгария пообещали Венгрии продолжить транзит российского газа

Венгрия заручилась согласием Турции и Болгарии обеспечить для нее в предстоящие годы транзит российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в Антальском дипломатическом форуме.

Там состоялись встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами Турции и Болгарии - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Руменом Радевым, на которых присутствовал и глава МИД. Сийярто отметил по их итогам, что достигнутые договоренности "послужат долгосрочным национальным интересам и безопасности энергоснабжения" Венгрии. По его словам, Турция и Болгария по-прежнему "будут служить надежным транзитным маршрутом" для поставок газа. Венгрия получает основную часть топлива из России по газопроводу "Турецкий поток" и его ответвлению через территории Болгарии и Сербии.

"Если бы этот маршрут не работал, то у нас были бы большие проблемы, и мы не смогли бы обеспечить безопасные поставки природного газа в нашу страну", - заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД напомнил также, что ранее Венгрия и Турция подписали соглашение о поставках в 2024 году 275 млн куб. м турецкого газа. Он уточнил, что топливо из Турции поступит во втором и третьем кварталах.