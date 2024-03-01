Стал известен объем экспорта украинских грузов по черноморскому коридору в феврале

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что украинская сторона экспортировала 8 млн тонн грузов, в том числе 5,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции, по черноморскому коридору в феврале 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

© Газета.Ru

По его словам, это рекордные показатели не только по украинскому коридору, но и с начала российско-украинского конфликта.

До этого Кубраков заявил, что после открытия украинской стороной в августе прошлого года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено более 20 млн тонн грузов.

Ранее Кубраков заявил, что с момента прекращения зерновой сделки в июле прошлого года в стране было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры