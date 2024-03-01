Канада наложила допзапрет на импорт алмазов РФ

Он вносит дополнительные поправки в Положения о специальных экономических мерах против России, запрещающие покупку, импорт или приобретение определенных алмазов, добытых или произведенных в стране, которые экспортируются, обрабатываются или полируются в третьей стране.

Новый запрет, в частности, коснулся импорта и покупки в Канаде необработанных или распиленных, а также несортированных драгоценных камней из РФ. Под ограничение попали алмазы весом выше или равных одному карату. Кроме отмечается, что запрет распространяется на любое физическое или юридическое лицо в Канаде и граждан страны, которые находятся за ее пределами.