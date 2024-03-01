Эксперт объяснил введение временного запрета на экспорт бензина из РФ
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал введение временного запрета на экспорт бензина из РФ, отметив, что данная мера носит превентивный характер и не отразится на стоимости этого топлива внутри РФ.
Запрет на экспорт бензина начал работать с 1 марта, он продлится до 31 августа 2024 года. В постановлении правительства говорится, что запрет экспорта будет действовать на все виды товарных бензинов. Однако он не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.
Эта мера носит превентивный характер. Если в августе-сентябре прошлого года, когда был кризис и было принято решение о запрете экспорта нефтепродуктов – что дизеля, что бензина, аналогичная мера была направлена на то, чтобы решить уже возникшую проблему, чтобы погасить уже произошедший кризис, то теперь речь идет о предотвращении возможного дефицита. Не случайно сейчас вводится запрет только в отношении бензина, а дизель под него не подпадает, ведь бензина мы производим меньше, чем дизеля. Половину дизеля, который мы ежегодно производим, мы экспортируем, при этом 90 процентов бензина мы оставляем на внутренним рынке, и только 10 процентов обычно идет на экспорт.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Эксперт вместе с тем напомнил, что в настоящее время не функционирует Нижегородский НПЗ - один из крупнейших производителей бензина в РФ.
«Он производит как раз порядка 10 процентов бензина в РФ, поэтому получается, что уже сейчас мы производим примерно столько же бензина, сколько потребляем. Небольшие излишки в настоящее время есть, но когда начнется автомобильный сезон – где-то в конце апреля – начале мая – объемы потребления бензина увеличатся, и тогда мы будем на грани – будем потреблять столько, сколько производим, а малейший объем экспорта приведет к дефициту. Вот этого правительство остерегается», - сказал он.
На принятие решения об ограничении экспорта бензина также могла повлиять угроза ударов по инфраструктуре нефтяной промышленности РФ со стороны Украины, добавил специалист.
«Мы видим, что в 2024 году они стали целенаправленно бить по НПЗ, по топливным хранилищам. Поэтому если они выбьют еще какие-то объемы производства бензина, то тут уже может возникнуть физический дефицит. Конечно, это можно решить покупкой бензина у белорусов, тем не менее риски есть, бензина может не хватить. И вот чтобы из-за лишне вывезенной партии бензина не было проблемы внутри страны - вводится запрет на экспорт», — отметил эксперт.
В ближайшей перспективе запрет на экспорт бензина не отразится на ценах на это топливо внутри РФ, подчеркнул Юшков.
«Мы вряд ли увидим какое-то снижение цен на бензин даже на бирже, поскольку опять же запрет на экспорт - это превентивная мера, она существенным образом не изменит ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения. Но если говорить о сроках действия запрета, то, думаю, его могут отменить раньше установленной даты, если Нижегородский НПЗ, как обещают, начнет нормально работать к маю и полностью восстановит объемы производства. Если будет определенный переизбыток бензина на внутреннем рынке, то, возможно, запрет на экспорт снимут досрочно. Правительство имеет возможность оперативно реагировать на ситуацию», — заключил Юшков.
В российском правительстве ранее оценили риски затоваривания из-за запрета на экспорт бензина.