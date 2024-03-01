Эксперт объяснил введение временного запрета на экспорт бензина из РФ

Эта мера носит превентивный характер. Если в августе-сентябре прошлого года, когда был кризис и было принято решение о запрете экспорта нефтепродуктов – что дизеля, что бензина, аналогичная мера была направлена на то, чтобы решить уже возникшую проблему, чтобы погасить уже произошедший кризис, то теперь речь идет о предотвращении возможного дефицита. Не случайно сейчас вводится запрет только в отношении бензина, а дизель под него не подпадает, ведь бензина мы производим меньше, чем дизеля. Половину дизеля, который мы ежегодно производим, мы экспортируем, при этом 90 процентов бензина мы оставляем на внутренним рынке, и только 10 процентов обычно идет на экспорт.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ