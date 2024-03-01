Центробанк может расширить список системно значимых банков
Зампред Центрального банка России Ольга Полякова заявила, что в 2024 году регулятор может расширить список системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщают «Известия».
Такое заявление Полякова сделала во время ежегодной встречи Центробанка с представителями кредитных организаций России. По ее словам, Центробанк собирается пересмотреть методологию внесения банков в этот перечень.
«Мы будем пересматривать нашу методологию отнесения к системно значимым банкам, вероятно, список в конце этого года пополнится», — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.
Системно значимыми кредитными организациями считаются те банки, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему страны. На сегодняшний день в перечне таких банков находится 13 организаций.
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