Еврокомиссия оценила риски остановки транзита газа через Украину

Прекращение транзита газа из РФ через Украину в Европу в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5%. Об этом пишет Politico со ссылкой на составленный Еврокомиссией конфиденциальный документ.

Отмечается, что прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению расходов на его импорт из-за необходимости поиска альтернативных маршрутов. В Евросоюзе полагают, что существуют резервы и гибкость в вопросе газоснабжения, также там прорабатывают планы для предотвращения возможного дефицита энергии.