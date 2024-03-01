Набиуллина предостерегла банки от рискованной политики

Набиуллина пригрозила банкам из-за рискованной политики
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российским банкам следует нести материальную ответственность за рискованную политику, передает ТАСС.
Набиуллина выступила за введение дифференцированного подхода для банков по уплате взносов в Фонд страхования вкладов.
«Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику и пример Киви-банка здесь показателен», - подчеркнула председатель регулятора.
Ранее РБК со ссылкой на результаты исследования рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 написал, что большинство российских банков (88%) сообщили о планах заняться в 2024 году развитием продуктов, связанных с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами.
Отмечалось, что цифровой рубль, экосистемные сервисы и рассрочка вызывают не столь большой интерес у банков в сравнении с указанными выше направлениями.