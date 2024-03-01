В Кремле рассказали о проработке новой налоговой системы в России

«Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство. Поэтому будем исходить из того, что уже в самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим — по итогам проработки в Думе и в правительстве», — заявил представитель Кремля.