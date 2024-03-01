В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки

Центральный банк России в течение 2024 года может снизить ключевую ставку до 12-13% годовых. Об этом ТАСС в кулуарах 17-й Зерновой конференции сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким.

"Я думаю они (ЦБ РФ - прим. ТАСС) снизят ключевую ставку. Могут начать даже в апреле, в конце года - даже до 12-13%", - сообщил Клепач.

По его словам, ставка в 12-13% тоже является довольно высокой и оптимальным было бы снижение ставки до 8-10%.