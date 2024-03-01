Казахстан оставил Россию без своего лома

Российская Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) пожаловалась в Минпромторг, Минэкономразвития и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на действия Казахстана, который запретил экспорт лома в Россию железнодорожным транспортом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Астана в той или иной мере закрывала экспорт в период с 2014 по 2018 годы, но это не касалось России, поскольку у стран единое таможенное пространство. Однако власти могут обойти это условие, запретив отправку определенных товаров в адрес пограничных станций.

Если Россия останется без казахстанского лома, то дефицит ресурса на внутреннем рынке увеличится до 500 тысяч тонн. Удар придется по предприятиям, которые перерабатывают лом в строительный прокат.

Глава казахстанской ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Владимир Дворецкий утверждает, что с помощью такого решения казахстанские власти пытаются снизить цены на внутреннем рынке. При этом главными пострадавшими от таких действий оказываются граждане, которые этот лом собирают.

В АЭМП предлагают наладить диалог с властями Казахстана, чтобы те снял текущие ограничения. По мнению профильной ассоциации, нынешняя ситуация приведет к ценовым колебаниям на готовую электрометаллургическую продукцию в России, а значит, и на металлический прокат. При этом сырьевая ситуация для электрометаллургической отрасли ухудшается.