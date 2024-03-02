Эксперты предсказали динамику рубля в марте

В марте на курс рубля будут влиять такие факторы, как высокий уровень ключевой ставки, действие указа об обязательной продаже валютной выручки и низкие относительно начала 2023 года показатели бюджетного дефицита, рассказал в интервью РБК представитель Россельхозбанка Максим Петроневич.

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В этом месяце, заметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин, в Россию будет поступать валютная выручка за относительно высокий экспорт декабря-января. Он добавил, что это поддержит курс рубля.

Ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин пояснил, в свою очередь, что пролонгация указа об обязательной продаже валютной выручки находится под вопросом. Он уточнил, что правительство желает сохранить эту меру, а Банк России «настроен отрицательно».

Кроме того, поддержку курса рубля окажут продажи валюты со стороны ЦБ, рассказал ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Он добавил, что счет текущих операций восстановился в январе до $6,4 млрд против $0,7 млрд в декабре из-за отсутствия крупных дивидендных выплат.

Эксперты констатировали, что динамика курса рубля, в зависимости от того, какой фактор будет оказывать наивысшее воздействие на валютный рынок, будет достаточно значительной.