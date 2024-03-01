Перечислены наиболее привлекательные для китайских инвесторов регионы РФ

Рейтинг российских регионов с точки зрения благоприятного климата для инвестиций из Китая возглавили Амурская область, Москва и Еврейская автономная область (ЕАО), сообщает РБК со ссылкой на данные российской инвесткомпании А1 (входит в «Альфа-Групп»), Национального координационного центра международного делового сотрудничества, Института Китая и современной Азии РАН.

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По данным составителей данного рейтинга, китайские предприниматели - самые многочисленные реальные инвесторы в российскую экономику. Отмечается, что на первый месяц 2024 года в России функционировали более 8 тыс. фирм с китайским капиталом. Данное значение втрое больше количества немецких компаний и в десять раз превышает число фирм США.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили о росте прямых иностранных инвестиции из Китая в Россию на 4% с начала 2022 года и на 58% с начала 2021-го.

«В десятку самых привлекательных регионов для китайских инвесторов вошли: Амурская область, Москва, ЕАО, Санкт-Петербург и Ленинградская область (вместе), Московская область, Татарстан, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край и Новосибирская область (в порядке убывания баллов)», - говорится в публикации.