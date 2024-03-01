Эксперт объяснила, почему импорт из Китая потенциально опасен для России

Существенный перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе несет в себе риски. Об этом заявила агентству «Прайм» профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Однако зависимость от КНР может стать опасной лишь в том случае, если Россия вместо развития собственного производства будет просто заниматься локализацией китайского, отметила собеседница.

При этом, как уточнила эксперт, не во всех сферах экономики лидирующие позиции начал занимать Китай. В ряде областей развивается сотрудничество с Индией, увеличиваются поставки из Ирана. Кроме того, по словам Сорокиной, российским компаниям дали возможность занять освободившееся место на внутреннем рынке.

В публикации говорится, что импорт в Россию в 2023 году почти достиг уровня 2021 года. Также сообщается о сокращении доли развитых стран в импорте с 47 до 17 процентов и увеличении доли Китая с 27 до 45 процентов.

Китайской стороне удалось нарастить свою долю в основном за счет роста объемов импорта легковых автомобилей более чем в 7,5 раз и сельхозтехники в 53 раза, отметила специалист.