США избежали шатдауна

Палата представителей США в четверг, 29 февраля, утвердила законопроект о краткосрочном бюджете, который позволит избежать шатдауна (приостановки работы федеральных ведомств), пишет The New York Times.

По данным газеты, законопроект поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, «против» проголосовали — 99. Для принятия закона были необходимы две трети голосов.

Журналисты отметили, что в ближайшее время по документу должен проголосовать Сенат. Затем документ представят на подпись президенту США Джо Байдену.