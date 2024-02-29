В Росрыболовстве оценили долю отечественных устриц в 60-70%
Как заявил глава ведомства Илья Шестаков, с 2018 года в пять раз вырос объём производства ценных морепродуктов.
«Это моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки. Сейчас мы производим их 84 тысячи тонн. Санкции против нас ввели, но сейчас 60-70% устриц на нашем рынке — это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке», — сказал Шестаков на круглом столе в рамках выставки «Россия».
Он также обратил внимание на то, что в Советском Союзе выращивали больше карповых видов рыб, сейчас в лидерах лососёвые.