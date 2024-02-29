В Европе увидели риски в конфискации замороженных активов РФ

СМИ: Франция, ФРГ и ЕЦБ осознают риски конфискации замороженных активов РФ
Представители Франции, Германии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) на полях встречи финансистов стран «Большой двадцатки» (G20) обсудили риски конфискации замороженных суверенных активов России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В 2022 году ЕС, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Большая часть средств находится на территории ЕС, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии.
Вашингтон и Лондон требуют полностью конфисковать активы и передать их Киеву. Франция, ФРГ и ЕЦБ выражают закономерные опасения — как из-за возможных ответных мер России, так и из-за репутационных рисков, которые могут ударить по евро, пояснили авторы статьи.
Кроме того, Берлин и Париж беспокоит то, как подобный шаг отразится на стабильности мировой финансовой системы в целом. Они полагают, что изъятие средств создаст опасный прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.