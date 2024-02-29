В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

Гибкие экспортые пошлины, связанные с курсом рубля по отношению к доллару США, введены для поставок угля с 1 марта по 28 февраля 2025 года, то есть на один год. Об этом говорится в правительства России.

© Lenta.ru

Размер пошлины составит от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. Обнулится она только при долларе дешевле 80 рублей.

Угольная отрасль вместе с большинством остальных попала под действие новых пошлин с 1 октября 2023 года. Перед самым новым годом, 27 декабря, предприятия отрасли добились ее отмены, указывая резкое сокращение прибыльности поставок.

Ранее источники в отрасли сообщали, что Минфин хочет установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных компаний в размере 380 рублей за тонну, чтобы компенсировать потерю бюджета.

Меры обсуждались на фоне снижения экспортной стоимость угля, падения объемов продаж и роста тарифов на перевозку внутри страны растут.