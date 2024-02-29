ЦБ рекомендовал банкам минимизировать операции с цифровыми валютами

Центробанк России рекомендовал финансовым организациям свести к минимуму операции, связанные с цифровыми валютами.

«Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют», — говорится в сообщении регулятора.

В частности, в ЦБ посоветовали не рекламировать услуги по обороту таких инструментов.

Также банкам рекомендовали выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц — дропов.