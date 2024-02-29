Минфин выступил за внешторговые расчеты российскими криптовалютами

Минфин РФ выступил за легализацию использования криптовалют, добытых в России посредством майнинга, при осуществлении внешнеторговых расчетов. Об этом заявил представитель ведомства Осман Кабалоев, передает РБК.

© Газета.Ru

По его словам, соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласования и может быть принят уже в текущую весеннюю сессию Госдумы. Документ призван урегулировать сферу майнинга в России, пишет издание.

«Мы над этим законопроектом продолжаем работать. В работе над этой поправкой осталось буквально несколько деталей, которые нужно досогласовать по линии правоохранительного блока», — пояснил Кабалоев.

Важно, что речь идет именно о криптовалюте, добытой в России. Ее можно будет использовать только для внешнеторговых расчетов, операции будут проводиться вне российской юрисдикции.