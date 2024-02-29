Стало известно, сколько газа Европа покупает у России

Поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз сейчас находятся на уровне сентября 2022 года. Об этом в интервью NEWS.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков . То есть сохраняются маленькие объемы поставок, говорит аналитик.

Сейчас мы в Европу качаем столько трубопроводного газа, сколько начали качать где-то с сентября 2022-го. Объемы маленькие остались — примерно 27-28 млрд кубометров в год. Соответственно, экспортную пошлину Газпром теперь платит в разы меньше, — сказал Юшков.

Ранее в Минфине сообщили, что общие нефтегазовые доходы в прошлом году составили 7,2 млрд рублей и снизились на 26,3% по сравнению с итогами 2022-го года. Чиновники связали это с высокой базой прошлого года — то есть выросшими нефтегазовыми доходами в 2022 году на фоне сообщений о закупке Западом нефти впрок перед введением санкций. В то же время в Минфине признали снижение цен на нефть марки «Юралс» в начале прошлого года.