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Путин призвал запустить в России сберегательный сертификат

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запустить новый финансовый инструмент - сберегательный сертификат - для размещения в банках денежных средств на срок более трех лет. Об этой инициативе глава государства рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

По словам президента России, с помощью сберегательного сертификата, который будет безотзывным, граждане страны смогут безопасно размещать свои накопления в банках на длительные сроки.

«Банки смогут предлагать клиентам более выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан будут застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб., то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам», - пояснил Владимир Путин.

Также сегодня российский лидер объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке.

Путин анонсировал новые страховые гарантии на инвестиции граждан

Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн руб. на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) граждан по аналогии с банковскими вкладами в Агентстве страхования вкладов.

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