Путин призвал запустить в России сберегательный сертификат

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запустить новый финансовый инструмент - сберегательный сертификат - для размещения в банках денежных средств на срок более трех лет. Об этой инициативе глава государства рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

По словам президента России, с помощью сберегательного сертификата, который будет безотзывным, граждане страны смогут безопасно размещать свои накопления в банках на длительные сроки.

«Банки смогут предлагать клиентам более выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан будут застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб., то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам», - пояснил Владимир Путин.

Также сегодня российский лидер объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке.