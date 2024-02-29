Эксперт оценил планы по отвязке цен в России от общемировых

«Если Россия не решит задачу по изменению структуры затрат, то наша экономика хорошо развиваться не будет. В структуре затрат у нас сейчас порядка 70-75 процентов – это материальные затраты, то есть это сырье, материалы, комплектующие и так далее. При этом зарплаты, оценка труда – это всего 25%. При такой структуре затрат обеспечить развитие наукоемких производств и увеличить их долю в экономике очень проблематично, эта структура уже сама по себе фиксирует совершенно другие отношения между секторами экономики. Поэтому сейчас главная задача – это увеличить стоимостную оценку труда и понизить затраты на то, что у нас в изобилии, а в изобилии у нас ресурсы – газ, вода, лес, минеральные компоненты, углеводороды. Этого всего у нас вдоволь, и это должно быть дешево, а труд у нас должен быть высококвалифицированным и высокооплачиваемым, тогда это создаст стимулы для развития экономики, для повышения квалификации работниками, для неустанной учебы, для создания технологий и так далее», - заключил экономист.