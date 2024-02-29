Эксперт оценил планы по отвязке цен в России от общемировых
Экономист Олег Сухарев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей отвязать цены на товары на внутреннем рынке России от общемировых индикаторов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать их при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара, передавал «Коммерсантъ». Авторы поправок отметили, что цены в стране часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а изменения обеспечат приоритет интересов россиян. Это уже вторая версия законопроекта, где учли замечания о преждевременности отказа от мировых индикаторов без формирования национальной системы.
У нас в стране многие хозяйствующие субъекты и агенты - особенно в ресурсном секторе экономики (топливо, углеводороды и так далее) – доводили наши внутренние цены до мировых при том, что мы добываем эти ресурсы и поставляем их за рубеж. Это продолжалось достаточно длительное время, и соответствующий вопрос ставился раньше… Если ресурс или продукт изобилен на внутреннем рынке, то динамика цен на него внутри страны не должна коррелировать с динамикой мировой цены на него. Надеюсь, в готовящемся законе это предусмотрено. Ведь, например, Россия занимает центральное место на рынке газа, а также является одним из главных поставщиков нефти в мире. Это очень важно, поскольку такое поведение внутренних производителей провоцирует серьезное инфляционное давление. Нормы закона должны отвязать внутренние цены от мировой конъюнктуры, которая вносила определенный диссонанс и провоцировала добавочное инфляционное давление. Если это будет так, тогда закон можно будет назвать полезным.Олег СухаревДоктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН
Эксперт подчеркнул, что привязка внутренних цен на товары к общемировым индикаторам обеспечивает более высокие прибыли хозяйствующими субъектам в РФ.
«Им выгодно, когда внутренняя цена ползет вслед за мировой – прибыли выше, а себестоимость ниже. Здесь же добыл – здесь же и продаешь, транспортировать продукцию за рубеж не надо…», - сказал он.
Сухарев вместе с тем выразил мнение, что одной из главных задач российской экономики в настоящее время является изменение структуры затрат.
«Если Россия не решит задачу по изменению структуры затрат, то наша экономика хорошо развиваться не будет. В структуре затрат у нас сейчас порядка 70-75 процентов – это материальные затраты, то есть это сырье, материалы, комплектующие и так далее. При этом зарплаты, оценка труда – это всего 25%. При такой структуре затрат обеспечить развитие наукоемких производств и увеличить их долю в экономике очень проблематично, эта структура уже сама по себе фиксирует совершенно другие отношения между секторами экономики. Поэтому сейчас главная задача – это увеличить стоимостную оценку труда и понизить затраты на то, что у нас в изобилии, а в изобилии у нас ресурсы – газ, вода, лес, минеральные компоненты, углеводороды. Этого всего у нас вдоволь, и это должно быть дешево, а труд у нас должен быть высококвалифицированным и высокооплачиваемым, тогда это создаст стимулы для развития экономики, для повышения квалификации работниками, для неустанной учебы, для создания технологий и так далее», - заключил экономист.
Фонд «Росконгресс» ранее дал прогноз по мировым ценам на продукты в 2024 году.