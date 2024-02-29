Путин выступил за увеличение в России МРОТ
Президент РФ Владимир Путин счел целесообразным повысить в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».
Напомним, что в текущем году МРОТ установлен на уровне 19 242 руб.
Президент подчеркнул, что с 2020 года минимальный размер оплаты труда вырос в полтора раза — с 12 до 19 тыс. рублей в месяц.
«К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс.», — отметил глава государства.
По словам Путина, это отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.
Ранее «Известия» напомнили о том, что в ряде регионов минимальный размер оплаты труда увеличивается за счет надбавок и районных коэффициентов. Издание отметило, что их величина составляет от 1,15 до 2,0.