Москва просит, чтобы индийские потребители покупали российскую нефть за китайские юани, а не за дирхамы ОАЭ, поскольку использование последней валюты стало объектом усилившегося в последние месяцы контроля со стороны ряда банков, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники – топ-менеджера одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и правительственного чиновника.

В середине февраля Reuters также со ссылкой на источники сообщало, что плата за возобновившиеся поставки в Индию российской нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1», скорее всего, будет осуществляться в дирхамах.

В конце прошлого года это же агентство писало, что Банк России настаивает на том, чтобы за поставки углеводородов из России в Индию шла оплата не в рупиях – по этому поводу регулятором даже дал по «неофициальное указание», рассказывали собеседники Reuters. Причиной стали сложности с репатриацией рупийной выручки. В начале сентября 2023 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил , что объем «зависших» в Индии средств российских компаний в рупиях снижается.

В результате индийские государственные НПЗ перешли на оплату в дирхамах. Однако она, как писало Reuters, осложнялась ужесточением со стороны ряда банков ОАЭ контроля за операциями клиентов, ориентированных на сотрудничестве с Россией, с тем, чтобы соблюдались ценовые ограничения в нефтяной торговле.